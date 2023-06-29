Мележиков: «С Эшуортом нет противоречий и никогда не было»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о взаимоотношениях со спортивным директором клуба Полом Эшуортом.

«С Полом Эшуортом нет противоречий и никогда не было. Я не обращал внимание на вбросы о конфликте, но сейчас еще раз подтверждаю — никаких разногласий или, тем более, конфликтов у меня с ним нет. Более того, в какой-то момент, во второй части чемпионата, договорились о том, что принимаем как факт, что Пол самостоятельная фигура и как профессиональный человек — я старался в его работу не влезать. Мы вели диалог, общались с точки зрения построения системы. Никогда не претендую на выбор футболистов, это не моя профессиональная компетенция. Но система подготовки к трансферной кампании, обоснование кандидатов — за время работы в спорте это хорошо изучил. В этом плане мы с Полом взаимодействовали. В этих вопросах много подводных камней, и, учитывая количество сливов (информации), мы договорились минимизировать то количество людей, которые владеют информацией о шорт-листе», — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.

50-летний специалист покинул «Спартак» на прошлой неделе по соглашению сторон. Он работал генеральным директором красно-белых с 2021 года. Его место в «Спартаке» занял Олег Малышев.