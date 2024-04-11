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Сегодня, 16:45

Генеральный директор «Пари НН»: «Марадишвили прооперирован, все прошло штатно, все хорошо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии полузащитника Константина Марадишвили.

«Марадишвили прооперирован, все прошло штатно. Он уже в палате, все хорошо, начал первый день реабилитации. 1-2 дня у него будет амбулаторное наблюдение, 2-3 дня еще проведет в больнице. Потом вернется к команде», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

24-летний россиянин вышел в стартовом составе на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) и был заменен на 31-й минуте из-за травмы ноги. После игры футболист покинул стадион на костылях.

В этом сезоне РПЛ футболист провел 11 матчей, забив 1 гол.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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