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Сегодня, 16:53

Силкин: «Динамо» уже выбыло из борьбы за чемпионство РПЛ»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Уралом».

«Динамо уже выбыло из борьбы за чемпионство. Но чтобы не откатиться на пятое-шестое место, нужно брать очки. Игра будет очень непростая. «Уралу» очки нужны как воздух», — приводит слова Силкина Legalbet.

Игра состоится 14 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.15 мск.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах. «Урал» идет 14-м с 20 очками.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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