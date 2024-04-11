Силкин: «Динамо» уже выбыло из борьбы за чемпионство РПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Уралом».

«Динамо уже выбыло из борьбы за чемпионство. Но чтобы не откатиться на пятое-шестое место, нужно брать очки. Игра будет очень непростая. «Уралу» очки нужны как воздух», — приводит слова Силкина Legalbet.

Игра состоится 14 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.15 мск.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах. «Урал» идет 14-м с 20 очками.