Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Мелик-Гусейнов сообщил, что «Пари НН» не хочет продавать Майга

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном переходе полузащитника Мамаду Майга в «Локомотив».

«Мы не хотим продавать Майга, никому сами не предлагаем его. Очень ценим этого игрока, он очень важный игрок для нашей команды. Если кто-то хочет, чтобы он перешел к ним, то нужно обратиться к нам и завести разговор. Если будет хорошее предложение, клуб и Майга согласятся на это, то это будет иметь право на жизнь. Сейчас в СМИ информация, что мы предлагаем его каждому клубу — этого нет и не будет. Мы очень ценим репутацию наших футболистов и не предлагаем их кому попало в плане покупки. «Локомотив» устно обращался. В клуб не поступало никаких официальных предложений по трансферу Майга», — приводит слова Гусейнова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Майга сыграл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 1 миллион евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/melik-guseinov-pari-nn-ne-khochet-prodavat-maiga-nikomu-sami-ne-predlagaem-ego-317479/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
0
Читайте также
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Орлов: «Черников напоминает мне Денисова, но он техничнее»

Орлов: «Даже немотивированный Вендел — лучший на своей позиции в РПЛ»