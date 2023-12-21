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Сегодня, 15:10

Орлов: «Черников напоминает мне Денисова, но он техничнее»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Черников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову.

— Есть ли у Барриоса конкурент? Вторым после него на этой позиции я бы поставил Черникова из «Краснодара». Александр напоминает мне Игоря Денисова. При этом он техничнее. У него очень приличный первый пас. Он не только разрушает атаку, но и здорово помогает ей. Сказывается футбольное образование, полученное в академии «Краснодара». Это плоды работы Сергея Галицкого, который создал такую систему подготовки молодых игроков.

Срджан Бабич, Федор Чалов и&nbsp;Эдуард Сперцян. Бабич, а не Эракович. Чалов, а не Тюкавин. Сперцян талантливее Захаряна. Символическая сборная Орлова
Александр Черников
РПЛ
Геннадий Орлов
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