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Сегодня, 15:14

Прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции Промеса

Виктория Кравченко
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Прокуратура в Нидерландах пыталась добиться экстрадиции полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, сообщает журналист Виктор Шильдкамп в соцсети X со ссылкой на представителей издания AD.

Сегодня, 24 января, в Амстердаме проходят слушания по делу о контрабанде наркотиков в отношении Промеса. Футболист 22 января отправился вместе со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ.

Ранее издание Voetbalzone сообщило, что Промес может быть экстрадирован, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории страны.

Также сообщалось, что прокуратура Нидерландов требует девять лет тюрьмы для Промеса.

Летом прошлого года Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист подал апелляцию на решение суда.

32-летний голландец вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. Ранее он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: https://x.com/vschildkamp/status/1750072227997847951?s=46&t=3XweRwLkr9MQcbPIfCTHEg
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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