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Сегодня, 15:14

Metaratings: Рябчук прошел обследование в «Спартаке» и подписал контракт на три года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук успешно прошел медицинское обследование в «Спартаке» и заключил с клубом трехлетний контракт, сообщает Metaratings.ru.

Ранее информировалось, что московский клуб заплатит за 25-летнего игрока 6 миллионов евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Он провел в составе команды 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Чикиньо, Эрхан Машович и&nbsp;Арсен Захарян. РПЛ, трансферы: «Зенит» отдал защитника в «Оренбург», «Спартак» ищет усиление в оборону

Источник: Metaratings
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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