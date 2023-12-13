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Сегодня, 18:20

Metaratings: «Спартак» не претендует на форварда «Бешикташа» Абубакара

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» не заинтересован в переходе нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара, сообщает Metaratings.

13 декабря об интересе красно-белых к 31-летнему камерунцу сообщили в Laura Dave Media.

По информации источника, «Спартак» не проявляет интереса к игроку, поскольку он не вписывается в клубную стратегию не брать возрастных футболистов.

11 декабря «Бешикташ» объявил об исключении Абубакара и еще четверых игроков из основы из-за «плохой игры и несовместимости внутри команды».

Форвард выступает за турецкий клуб с января этого года. В текущем сезоне он провел за «Бешикташ» 22 матча, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Metaratings
Венсан Абубакар
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
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