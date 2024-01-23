Metaratings: зарплата Угальде в «Спартаке» может составить около 2 миллионов евро

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Нападающий «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде может в ближайшее время стать игроком «Спартака».
Издание Metaratings.ru сообщило, что зарплата форварда в московском клубе может составить 2 миллиона евро в год, не считая бонусы.
Футболист является креатурой нового спортивного директора москвичей Томаша Амарала.
Контракт нападающего с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.
В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.