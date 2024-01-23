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РПЛ

Сегодня, 19:31

Metaratings: зарплата Угальде в «Спартаке» может составить около 2 миллионов евро

Виктория Кравченко
Угальде (справа).
Фото Global Look Press
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Нападающий «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде может в ближайшее время стать игроком «Спартака».

Издание Metaratings.ru сообщило, что зарплата форварда в московском клубе может составить 2 миллиона евро в год, не считая бонусы.

Футболист является креатурой нового спортивного директора москвичей Томаша Амарала.

Контракт нападающего с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/ugalde-odin-iz-variantov-dlya-spartaka-sdelka-poka-ne-blizka-k-zaversheniyu-326942/
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
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