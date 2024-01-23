Деменко не считает возможный переход Тикнизяна в «Зенит» топ-трансфером

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о том, что этой зимой трансферные новости в основном поступают из «Зенита».

«Питерцы наладили хорошие деловые отношения с бразильцами, и теперь у них есть вектор направления на трансферном рынке. Им проще решать такие вопросы. А что касается других команд, то все находятся в ожидании новичков. Мы еще увидим интересные приобретения», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

Также он прокомментировал информацию о том, что еще одним приобретением сине-бело-голубых может стать защитник «Локомотива» Наир Тикнизян

«Не могу сказать, что это переход с приставкой «топ», но он хорошо выглядел. Сейчас вообще из российских игроков сложно выделить каких-то топов. Только если бы Головин пришел в «Зенит» или «Спартак», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы договориться о сумме за Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб просит за переход защитника от 10 до 12 миллионов евро.

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