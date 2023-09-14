Мэттью Бут считает, что Слуцкий может раскрыться в роли стендапера

Бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэттью Бут поделился мыслями о медийной жизни Леонида Слуцкого.

«Слуцкий для меня был одним из первых молодых тренеров, который действительно привносил новые идеи в игру. Под его руководством каждая команда играла в интересный футбол. У него отличное чувство юмора! Своими шутками он мог подстроиться под каждого футболиста, найти общий язык. Именно благодаря этому он смог показать себя в Англии и Голландии. Недавно узнал, что он ушел в ТВ-индустрию. Я не удивлен, что Слуцкий нашел себя в этом. Он может раскрыться в роли стендапера или персонажа в сфере юмора. Это один из самых лучших и успешных тренеров в России. В его карьере все только впереди», — приводит слова Бута Sport24.

Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба являются ведущими шоу «Ну, так нельзя, ***». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.