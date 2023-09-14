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Сегодня, 18:00

РПЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 8 тура чемпионата России

Опубликовано расписание матчей 8 тура чемпионата России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба, ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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15 сентября, в пятницу, стартует 8-й тур чемпионата России по футболу противостоянием «Динамо» — «Пари НН». А завершится матчем «Локомотив» — «Оренбург» 17 сентября, в воскресенье.

Расписание матчей 8 тура РПЛ

15 сентября, пятница

«Динамо» — «Пари НН» — 19.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», Кинопоиск

16 сентября, суббота

ЦСКА — «Крылья Советов» — 14.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», Кинопоиск

«Ахмат» — «Краснодар» — 16.30
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», Кинопоиск

«Спартак» — «Сочи» — 19.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», Кинопоиск

«Балтика» — «Ростов» — 21.15
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Кинопоиск

17 сентября, воскресенье

«Урал» — «Факел» — 14.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», Кинопоиск

«Рубин» — «Зенит» — 16.30
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», Кинопоиск

«Локомотив» — «Оренбург» — 19.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», Кинопоиск

РПЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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2 тур
3 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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