Галактионов — о вызове Фассона в олимпийскую сборную Бразилии: «Понимаем, что это важно для игрока»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился с «СЭ» мнением относительно вызова защитника команды Лукаса Фассона в олимпийскую сборную Бразилии.

«Пришел вызов в олимпийскую сборную Бразилию. Сможет ли он попасть в финальную заявку на турнир? Надо понимать, из каких клубов представлены игроки в национальной команде. Мы понимаем, что для игрока это важный период. Он сможет зарекомендовать себя. Нет проблем», — сказал Галактионов «СЭ».

Фассон не входил в первоначальный состав команды, озвученный национальной федерацией 5 января. Ранее в олимпийскую сборную Бразилии также был вызван армеец Келлвен.

Олимпийский отборочный турнир КОНМЕБОЛ пройдет с 20 января по 11 февраля 2024 года. По его итогам две команды получат право принять участие в футбольном турнире Олимпийских игр-2024. Сборная Бразилии сыграет в группе с Венесуэлой, Колумбией, Боливией и Эквадором.