«Локомотив» подтвердил вызов Фассона в олимпийскую сборную Бразилии

«Локомотив» подтвердил информацию «СЭ» о вызове защитника команды Лукаса Фассона в олимпийскую сборную Бразилии U23.

«Лукас вместе с бразильской командой будет готовиться к матчам Предолимпийского турнира КОМНЕБОЛ-2024, который пройдёт в Венесуэле. Мы поздравляем Лукаса с первым вызовом в сборную и желаем больших успехов на турнире!» — говорится в заявлении клуба.

Бразильцы проведут сбор с 15 января по 11 февраля, а соперниками по группе станут сборные из Колумбии, Эквадора, Венесуэлы и Боливии.