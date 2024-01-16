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Сегодня, 09:30

«Локомотив» подтвердил вызов Фассона в олимпийскую сборную Бразилии

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» подтвердил информацию «СЭ» о вызове защитника команды Лукаса Фассона в олимпийскую сборную Бразилии U23.

«Лукас вместе с бразильской командой будет готовиться к матчам Предолимпийского турнира КОМНЕБОЛ-2024, который пройдёт в Венесуэле. Мы поздравляем Лукаса с первым вызовом в сборную и желаем больших успехов на турнире!» — говорится в заявлении клуба.

Бразильцы проведут сбор с 15 января по 11 февраля, а соперниками по группе станут сборные из Колумбии, Эквадора, Венесуэлы и Боливии.

Источник: ФК Локомотив
Сборная Бразилии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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