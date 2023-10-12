Пьянович: «Три года играл в «Спартаке» при Федуне, но так с ним и не познакомился»

Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с президентами клуба в свою бытность игроком красно-белых.

— В 2006 году вы еще играли в «Спартаке». Когда уходили оттуда, уже понимали, что скоро будете заканчивать?

— Да. Тем более что и в «Спартаке» ситуация сложилась специфическая. Болельщики меня любили, но руководство считало по-другому. У всех были свои интересы, и твое место на поле зависело не от того, как ты играешь. Когда я был в команде, один из руководителей, Шавло, только покупками игроков занимался. Неважно — хороший, нехороший... Кроме денег, ни о чем не думали. Настоящей команды при таких условиях не будет.

— Какие у вас сложились отношения с Андреем Червиченко? Фанаты его сильно не любили.

— Он ушел через несколько месяцев после моей покупки. Я приехал в августе и видел его, только когда подписал контракт. Поэтому о каких-то отношениях — хоть хороших, хоть плохих — говорить сложно. Тем более тогда в команде было очень много игроков, на всех у президента времени не хватит. Но среди них были и хорошие.

— Вы когда-нибудь общались с Федуном?

— Ни разу. Знал, что он — владелец «Спартака», но он был далеко от команды. Так с ним и не познакомился.

— А гендиректором после прихода «Лукойла» и Федуна стал Юрий Первак. С ним у вас как было?

— Жесткий, но хороший человек! Лучший менеджер, который был за мои годы в «Спартаке». И футболистов он самых лучших купил — Видича и других. У меня с ним были хорошие отношения. Я видел, что он знает свое дело и работает на клуб, а не на себя.

— Первак потом говорил, что если бы он был гендиректором, то погасил бы конфликт между Аленичевым и Старковым на ранней стадии.

— Конечно! Большая ошибка клуба, что убрали Первака. Зачем? А Шавло мог только менять игроков.