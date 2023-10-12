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Сегодня, 13:00

Экс-форвард «Спартака» Пьянович — Югославии конца 1990-х: «Помню бомбежки»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Аленичев и Михайло Пьянович.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил выступления за «Црвену Звезду» и бомбежки Югославии странами НАТО в конце 1990-х.

— У вас несколько сезонов подряд прекрасных было в «Црвене», но я читал, что вы с главным тренером Славолюбом Муслином поругались в какой-то момент.

— Это была и моя, и его ошибка. Помирились с ним уже в Москве, когда он в «Локомотиве» работал. Был такой замечательный балканский ресторан на Лесной улице — «Ботик Петра», жалко, закрыли его. Там присели и все обсудили. Поняли, что этот конфликт спровоцировали другие люди, он был им выгоден. Сейчас с Муслином общаемся, отношения нормальные. А в «Ботике Петра» собиралась вся бывшая Югославия, которая жила в Москве. Футболисты, баскетболисты из всех клубов. И никаких разногласий, все дружили!

— Вас как-то война затронула?

— В 1999 году во время бомбежек я в «Црвене» был. Тогда календарь сделали такой, что команды каждый день матчи играли. Чтобы люди о плохом не думали.

— Вы помните бомбежки?

— Конечно! И это ощущение, что ничего нельзя сделать, нужно просто ждать, что будет... Сначала в бомбоубежище бежали, потом привыкли и перестали обращать внимание. Человек, к сожалению, привыкает к чему угодно.

— За «Црвену Звезду» болели?

— Да, с детства. Моей главной мечтой всегда было играть за нее и забить за нее гол. И я ее осуществил. И «Партизану» забивал много раз — даже точно не помню сколько! — и болельщики обо мне песню пели.

— Как же получилось, что вы перешли в «Спартак» свободным агентом?

— Как раз из-за тех проблем с Муслином. Так вышло.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Михайло Пьянович. «Аленичев был прав в истории со Старковым. Надо было убирать тренера». Интервью экс-форварда «Спартака» Пьяновича
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
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