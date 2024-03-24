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24 марта, 14:35

Миладинович рассказал, кто из российских игроков мог бы заиграть в Европе

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Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович ответил на вопрос, какие российские игроки могли бы перейти в европейский клуб.

На данный момент в топ-5 лигах Европы выступают 4 россиянина – Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

«Пиняев. Также мне нравится игра Глушенкова, надеюсь, у него больше не будет проблем из-за травм. Кирилл Кравцов из «Сочи». Мостовой из «Зенита». Мне кажется, молодое поколение в России, которое как раз подрастает, все изменит, у этих парней есть потенциал», цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

8 марта сообщалось, что фланговый полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отказался от перехода в «Тулузу» летом 2023 года. Трансфер 26-летнего россиянина во французский клуб сорвался из-за разногласий по личным условиям контракта.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявлял, что клуб готов рассмотреть вариант с продажей Мостового в европейский клуб по окончании сезона-2023/24, если за футболиста предложат больше 15 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Мостовой
Иван Миладинович
Сергей Пиняев
Кирилл Кравцов
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
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