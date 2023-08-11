Божович объяснил, почему на Балканах уважают Джоковича: «Он никому не лижет зад, у него есть свое «я»

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» объяснил, почему на Балканах уважают знаменитого сербского теннисиста Новака Джоковича.

— А самый популярный спортсмен на Балканах — теннисист Новак Джокович?

— Думаю, да. Но я смотрю его, только когда он последний сет играет. Сильно переживаю, нервничаю. Джокович — один из немногих в сегодняшнем мире, у кого есть свое «я». Это многим мешает, потому что в этом мире больше всего ценят тех, кто лижет зад. А Ноле показывает, что человек должен свою жизнь прожить достойно и ни под кого не прогибаться.

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».