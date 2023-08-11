Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:41

Колосков заявил, что не знает, кто такой Норманн

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не знает полузащитника Матиаса Норманна, который в одностороннем порядке разорвал контракты с «Ростовом» и «Динамо».

«Откуда я знаю, можно было ожидать от него этого или нет? Во-первых, я вообще не знаю, кто такой Норманн. Во-вторых, я понятия не имею, что он в «Динамо» или «Ростове» был. Для меня эта фигура абсолютно не знакомая», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Причиной своего поступка футболист назвал ситуацию с дронами в «Москва-Сити».

«Динамо» арендовало 27-летнего норвежца у ростовчан в сентябре прошлого года. Он провел за бело-голубых 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005273066_pochetnyiy_prezident_rfs_zayavil_chto_ne_znaet_kto_takoy_normann
Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Опухолей нет! Счастлива до небес!» Бобровникова рассказала о победе над раком
Биография Даниса Зарипова: карьера пятикратного обладателя Кубка Гагарина
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ледяхов объяснил, почему «Спартак» много пропускает в новом сезоне

Божович объяснил, почему на Балканах уважают Джоковича: «Он никому не лижет зад, у него есть свое «я»