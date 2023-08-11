Колосков заявил, что не знает, кто такой Норманн

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не знает полузащитника Матиаса Норманна, который в одностороннем порядке разорвал контракты с «Ростовом» и «Динамо».

«Откуда я знаю, можно было ожидать от него этого или нет? Во-первых, я вообще не знаю, кто такой Норманн. Во-вторых, я понятия не имею, что он в «Динамо» или «Ростове» был. Для меня эта фигура абсолютно не знакомая», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Причиной своего поступка футболист назвал ситуацию с дронами в «Москва-Сити».

«Динамо» арендовало 27-летнего норвежца у ростовчан в сентябре прошлого года. Он провел за бело-голубых 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.