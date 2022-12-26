Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:53

Божович: «При Бердыеве в «Сочи» Дзюба сможет еще год-два играть на хорошем уровне»

Божович считает, что Дзюбе стоит рассмотреть возможный вариант продолжения карьеры в «Сочи»
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович считает, что нападающему Артему Дзюбе стоит рассмотреть возможный вариант продолжения карьеры в «Сочи».

«Бердыев — один из самых лучших российских тренеров. Я думаю, он может не просто помочь «Сочи», но и Артему Дзюбе. Это будет последний шанс для Артема? При Бердыеве он сможет еще год-два играть на хорошем уровне. Я знаком с Курбаном Бекиевичем, он очень воспитанный и честный человек. Каждый игрок очень хорошо о нем отзывается и как о человеке, и как о тренере. Он очень сильный специалист. Вспомните, как он обыгрывал с «Рубином» «Барселону», — приводит слова Божовича Metaratings.ru.

25 декабря «Сочи» официально объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды. Специалист начнет работу с нового года. Предыдущим его местом работы был иранский «Трактор».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.

34-летний Дзюба в начале ноября 2022 года расторг контракт с «Аданой Демирспор» и является свободным агентом. В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол.

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
ФК Сочи
Курбан Бердыев
Миодраг Божович
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Факела» Суслов: «Рахимич — золотой человек, мы его называли папой, он всегда молодых наставлял»

Агент Шлегеля: «Есть предложения из Италии, но Родриго предпочитает Россию»