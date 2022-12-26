Божович: «При Бердыеве в «Сочи» Дзюба сможет еще год-два играть на хорошем уровне»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович считает, что нападающему Артему Дзюбе стоит рассмотреть возможный вариант продолжения карьеры в «Сочи».

«Бердыев — один из самых лучших российских тренеров. Я думаю, он может не просто помочь «Сочи», но и Артему Дзюбе. Это будет последний шанс для Артема? При Бердыеве он сможет еще год-два играть на хорошем уровне. Я знаком с Курбаном Бекиевичем, он очень воспитанный и честный человек. Каждый игрок очень хорошо о нем отзывается и как о человеке, и как о тренере. Он очень сильный специалист. Вспомните, как он обыгрывал с «Рубином» «Барселону», — приводит слова Божовича Metaratings.ru.

25 декабря «Сочи» официально объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды. Специалист начнет работу с нового года. Предыдущим его местом работы был иранский «Трактор».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.

34-летний Дзюба в начале ноября 2022 года расторг контракт с «Аданой Демирспор» и является свободным агентом. В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол.