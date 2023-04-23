Мирзов заявил, что пост не сказывается на его игровом и тренировочном режиме

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, каким образом помогает пост в период выступления в РПЛ.

«Пост, конечно же, держал. Не могу сказать, что это что-то тяжелое, на моем активном игровом и тренировочном режиме это не сказывается. Я столько лет держу пост, даже вспомнить тяжело, с какого возраста. Можно сказать, что в этот месяц чуть полегче, потому что все дается по-другому. Больше концентрации, что ли», — приводит слова Мирзова Metaratings.ru.

В 2023 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 23 марта и завершился 21 апреля. В нынешнем сезоне на счету Мирзова 23 матча за «Химки», в которых он забил три гола и сделал четыре результативные передачи.