Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:05

Мирзов заявил, что пост не сказывается на его игровом и тренировочном режиме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, каким образом помогает пост в период выступления в РПЛ.

«Пост, конечно же, держал. Не могу сказать, что это что-то тяжелое, на моем активном игровом и тренировочном режиме это не сказывается. Я столько лет держу пост, даже вспомнить тяжело, с какого возраста. Можно сказать, что в этот месяц чуть полегче, потому что все дается по-другому. Больше концентрации, что ли», — приводит слова Мирзова Metaratings.ru.

В 2023 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 23 марта и завершился 21 апреля. В нынешнем сезоне на счету Мирзова 23 матча за «Химки», в которых он забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/mirzov-ne-mogu-skazat-chto-post-eto-chto-to-tyazhyoloe-na-moyom-aktivnom-rezhime-eto-ne-skazyvaetsya-245446/
Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирзов о своей форме: «В Самаре вышел на 30 минут и чуть не умер»

Нападающий «Торпедо» Стефанович объяснил нецензурную реакцию после поражения от «Химок»: «Было обидно»