Мирзоян высказался о своем вступлении в комитет сборных команд РФС

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Член комитета сборных команд Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Мирзоян прокомментировал свое назначение на новую должность.
«Мы будем выполнять то же самое, что и выполняли в техническом комитете. Председатель комитета Никита Павлович Симонян собирал состав комитета, он общался с Митрофановым. Мы все общаемся, разговариваем. Есть характеристики всех, кто и как работал, есть объединение всех тренеров, комитет ветеранов, образовательная деятельность, все это смотрят здесь», — приводит Metaratings.ru слова Мирзояна.
Сегодня, 5 октября, исполком РФС на заседании утвердил состав шести комитетов, а также объявил об утверждении Максима Митрофанова в должности генерального секретаря организации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования