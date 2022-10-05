Мирзоян высказался о своем вступлении в комитет сборных команд РФС

Член комитета сборных команд Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Мирзоян прокомментировал свое назначение на новую должность.

«Мы будем выполнять то же самое, что и выполняли в техническом комитете. Председатель комитета Никита Павлович Симонян собирал состав комитета, он общался с Митрофановым. Мы все общаемся, разговариваем. Есть характеристики всех, кто и как работал, есть объединение всех тренеров, комитет ветеранов, образовательная деятельность, все это смотрят здесь», — приводит Metaratings.ru слова Мирзояна.

Сегодня, 5 октября, исполком РФС на заседании утвердил состав шести комитетов, а также объявил об утверждении Максима Митрофанова в должности генерального секретаря организации.