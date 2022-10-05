Колосков о получении Fan ID: «Абсолютно минутное дело! Преувеличенная проблема»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможности пройти верификацию и получать Fan ID дистанционно.

«Поможет ли это? Да кто его знает... Мне кажется, это преувеличенная проблема. И связано это с тем, что люди, которые отвечали за разъяснительные моменты, плохо выполнили свою работу. FAN ID — абсолютно минутное дело!

Вот, например, я был на отдыхе в Сочи. Захотел пойти на матч «Сочи» — «Динамо». Мне сказали оформить FAN ID. Я сел в машину и оформил документ ровно за четыре минуты. Я в этом никакой проблемы не вижу. Но она есть, и глаза на это не нужно закрывать. И нужно делать все, чтобы болельщики не отказывались от Fan ID. То, что сказал Дюков... Может, это и есть компромиссный вариант. Ну а что? Открыл компьютер — все быстренько оформил и получил нужный документ на руки», — сказал Колосков «СЭ».

В среду, 5 октября президент РФС Александр Дюков сообщил, что обсуждается возможность сделать получение Fan ID дистанционным. Сейчас для получения документа необходимо посетить МФЦ.

Fan ID введен в РПЛ с сезона-2022/23 на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.