Митрофанов рассказал, когда судьи из Саудовской Аравии смогут отработать матч РПЛ

Судейство
Сегодня, 14:00
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможной работе арбитров из Саудовской Аравии в России.
— Один из судейских боссов Павел Каманцев говорил, что арбитры из Саудовской Аравии, возможно, появятся у нас в декабре.
— Там есть, скажем так, технические вопросы, которые мы пытаемся утрясти. Если все удастся, то в завершающем туре этого календарного года могут принять участие арбитры из Саудовской Аравии.
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Белоруссии и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.