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Судейство

Сегодня, 14:00

Митрофанов рассказал, когда судьи из Саудовской Аравии смогут отработать матч РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможной работе арбитров из Саудовской Аравии в России.

— Один из судейских боссов Павел Каманцев говорил, что арбитры из Саудовской Аравии, возможно, появятся у нас в декабре.

— Там есть, скажем так, технические вопросы, которые мы пытаемся утрясти. Если все удастся, то в завершающем туре этого календарного года могут принять участие арбитры из Саудовской Аравии.

Максим Митрофанов. «Позиции УЕФА по Израилю и России? Отношение должно быть одинаковым». Интервью генсека РФС

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Белоруссии и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.

РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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