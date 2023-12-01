Чинквини: «Лучше Миранчуку играть за «Зенит» или «Спартак», чем сидеть в «Аталанте»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини порассуждал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук попал в очень сложную ситуацию. Лично я считаю, что лучшим решением для него было бы сменить команду. В «Аталанте» Алексей совсем не играет, у него тяжелое положение. Думаю, вполне возможен переход в «Зенит», «Локомотив» или клубы уровня ЦСКА, «Спартака». Он вполне мог бы вернуться на родину. Лучше Миранчуку играть в России, чем сидеть в запасе в «Аталанте», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Миранчук покинул Россию в сентябре 2020 года. За 14,5 миллионов евро полузащитник перешел в итальянскую «Аталанту» из «Локомотива». Помимо команды из города Бергамо футболист на правах аренды выступал за «Торино».

В серии А хавбек сыграл 77 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач. Действующее соглашение хавбека с клубом истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость россиянина в 9 миллионов евро.