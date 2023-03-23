Митрофанов заявил, что РФС стремится к тому, чтобы Россия участвовала в отборе на следующий чемпионат мира

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о переговорах, которые организация ведет относительно будущего российского футбола.

— РФС перед Новым годом поставил дедлайн по принятию решения касаемо того, где мы будем выступать: в Европе или Азии — 31 марта. Эта дата актуальна?

— Мы озвучивали не дедлайн, а ориентир, это было нашим предложением. На сроки влияют разные факторы, объективно, в апреле есть ряд мероприятий УЕФА, включая конгресс, — приводит Sport24 слова Митрофанова.

— Решение ждать в апреле?

— Я бы сейчас не привязывался к конкретной дате. Есть сроки начала отбора на следующий чемпионат мира, и мы стремимся к тому, чтобы в нем участвовать.

С февраля 2022 года российские клубы и сборная отстранены от участив в международных турнирах.