Монарев — о переговорах с президентом ЦСКА: «Гинер сказал: «Ты какой-то странный»

Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев вспомнил, как в 2001 году вел переговоры о переходе в московскую команду с ее президентом Евгением Гинером.

«Переходил я в ЦСКА в аренду. Предложил ее сам, попросив только повторить условия как в Киеве. Сказал: «Посмотрим друг на друга, поймем, мой или не мой уровень в ЦСКА, справляюсь или нет. Если что, зимой пожмем руки и разойдемся. А если всех все устроит, разве не договоримся?» Гинер согласился и добавил: «Ты какой-то странный. Все хотят контракт, а ты в аренду идешь», — цитирует Монарева Sport24.

Монарев выступал за московский ЦСКА с 2001 по 2003 год. Всего он провел 24 матча за армейцев, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.