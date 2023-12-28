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Сегодня, 13:52

Монарев — о переговорах с президентом ЦСКА: «Гинер сказал: «Ты какой-то странный»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев вспомнил, как в 2001 году вел переговоры о переходе в московскую команду с ее президентом Евгением Гинером.

«Переходил я в ЦСКА в аренду. Предложил ее сам, попросив только повторить условия как в Киеве. Сказал: «Посмотрим друг на друга, поймем, мой или не мой уровень в ЦСКА, справляюсь или нет. Если что, зимой пожмем руки и разойдемся. А если всех все устроит, разве не договоримся?» Гинер согласился и добавил: «Ты какой-то странный. Все хотят контракт, а ты в аренду идешь», — цитирует Монарева Sport24.

Монарев выступал за московский ЦСКА с 2001 по 2003 год. Всего он провел 24 матча за армейцев, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608101-giner-skazal-ty-kakoy-to-strannyy-eks-futbolist-tsska-o-peregovorakh-s-prezidentom-kluba
Роман Монарев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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