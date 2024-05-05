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Сегодня, 03:09

Мор: «На данный момент Слишкович все делает правильно, просто отличник»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о возможности Владимира Слишковича остаться на посту главного тренера.

«Пока сложно сказать, как сложится судьба Слишковича в «Спартаке». Оставят его на посту тренера или не оставят. Пока он все делает правильно, все грамотно говорит, дает футболистам играть, добивается результатов. Показывает, что умеет варьировать тактику. У нас Сергей Семак этим славится. Я не помню ни одной игры «Зенита» из последних, по ходу которой Семак не перестраивал бы схему. Слишкович тоже это делает. И в каждой игре — новая, и во время матчей. И ведет себя адекватно.

Но, все равно, я думаю, «Спартак» сейчас удачно выступает потому, что спали оковы Абаскаля. Пока не очень понятно, что за тренер Слишкович, какой результат он покажет на дистанции. На данный момент он все делает правильно, просто отличник. Но это не значит, что руководители клуба сделают на него ставку", — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки в середине апреля испанца Гильермо Абаскаля. Всего под руководством Слишковича московская команда провела пять матчей, в которых одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-poka-slishkovich-prosto-otlichnik/
Эдуард Мор
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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