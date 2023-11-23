Мор рассказал, как «Спартаку» победить «Балтику»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча против «Балтики» в 16-м туре РПЛ.

«Надеюсь, «Спартак» включит морально-волевые качества в матче с «Балтикой». Хочется, чтобы критика, которая была после матча в Воронеже, дошла до футболистов и они стали играть не как вот эти мальчики-одуванчики, которые всего боятся, а будут идти без страха, глаза в глаза, стыки, ноги не убирать.

Если в этой игре «Спартак» не уступит «Балтике» в мужских качествах, то выиграет. Для этого нужно не уступить в настрое», — цитирует Мора «РБ Спорт».

«Спартак» на выезде сыграет с «Балтикой» в 16-м туре РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 25 ноября. После завершения первого круга красно-белые с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице.