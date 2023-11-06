Мор считает, что «Балтика» прибавляет по ходу сезона

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал о перспективах «Балтики».

«Игнашевич нормально работает в «Балтике». Мне кажется, и селекция проведена хорошо. Команда прибавляет по ходу сезона, дает абсолютно всем бой. Я не вижу проблем ни в менеджменте, ни в тренере «Балтики». Что клубу надо сделать, чтобы покинуть зону вылета? Надо набирать очки. Но главная проблема команды — победы на выезде. Этот вопрос нужно решать. Это проблема в психологии футболистов. Тем не менее все равно «Балтика» прибавляет. Все вопросы решаемы. Сейчас же у них состав формировался в самом сезоне, а не на его сборах. И это, конечно же, стало для них проблемой. А тут впереди сборы», — приводит слова Мора «Спорт День за Днем».

После 14 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).