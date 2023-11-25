Мостовой назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Динамо».

«Сложно сказать, как сложится матч после матчей сборных. У «Динамо» много кто уезжал, плюс травмы, а у ЦСКА вроде все были в клубе. Небольшой фаворит в этой игре — ЦСКА, они последние матчи проводят уверенно, Федотов выжимает максимум. В «Динамо» собраны классные исполнители в атаке, которые в одиночку могут решить момент. Игра интересная будет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.