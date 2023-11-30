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Сегодня, 15:47

Губерниев — о дисквалификации Галактионова и Баринова: «Люди перед важнейшим матчем дали волю эмоциям»

Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на два матча за критику судейства после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«КДК виднее в данной ситуации. Естественно, здесь нужно глубоко симпатичному мне тренеру «Локомотива» быть сдержанней в своих эмоциях. Два матча — значит, КДК верит в Галактионова. Но тем не менее это будет чувствительная история, потому что дисквалификация начнет действовать с матча против «Зенита». Вполне соизмеримое наказание, с моей точки зрения. Это всем урок, что нужно быть острожным в высказываниях», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Губерниев оценил решение КДК дисквалифицировать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на два матча, один из которых — условно.

«По Баринову могу сказать то же самое. Если бы он высказался похлеще, то получил бы дисквалификацию на два матча. А так — 1+1. С «Зенитом» не сыграет. Люди перед важнейшим матчем дали волю эмоциям», — добавил Губерниев.

После матча против «Крыльев Советов» капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом», а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Главным арбитром матча 16-го тура РПЛ «Крылья Совевтов» — «Локомотив» был Василий Казарцев, его ассистентами являлись Рашид Абусуев и Александр Богданов.

Из-за дисквалификации Баринов пропустит игру «Локомотива» в 17-м туре РПЛ с «Зенитом», а Галактионов помимо игры с петербуржцами не сможет присутствовать на скамейке своей команды во время встречи 18-го тура с «Уралом».

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