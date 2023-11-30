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Сегодня, 15:45

Осеннее обострение. «Локомотив» и «Краснодар» потеряли лидеров по их глупости

КДК дисквалифицировал Галактионова, Баринова и Кордобу
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Дмитрий Баринов и Джон Кордоба
Дмитрий Баринов и Джон Кордоба.
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Баринов пропустит 1 матч, Кордоба — 3. Пострадал и Галактионов.

Это похоже на какое-то помешательство. В одном туре самоликвидировались сразу два лидера клубов, ведущих борьбу за медали. Дисквалификации заработали Дмитрий Баринов из «Локомотива» (1 матч плюс 1 условно) и Джон Кордоба из «Краснодара» (3 матча плюс 1 условно).

Дмитрий Баринов и&nbsp;Михаил Галактионов. «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

Причем удаления футболисты схватили не в отчаянных подкатах, пытаясь спасти команду от неминуемого гола. Не в стыках, где никто не хотел уступать, а нога случайно попала не по мячу, а по сопернику. И даже не в драке друг с другом. Баринов и Кордоба получили красные карточки в разных матчах. А если еще точнее, то уже после их окончания. Решив помахать кулаками после драки. Один высказал претензии судье, другой изображал «жест Соболева», хватаясь за пах.

Что это? Осеннее обострение? Футболисты-то опытные, понимающие, что эмоции надо держать при себе, а после финального свистка уже ничего не вернешь. Теперь «Локомотиву» играть без своего капитана с «Зенитом». А «Краснодару» без главной звезды и второго бомбардира РПЛ — с «Оренбургом», ЦСКА и «Рубином». Интересно, кстати, звездного колумбийца отпустят теперь досрочно в отпуск или в воспитательных целях помаринуют на базе? Напрашивается, конечно, трудовая повинность за несдержанность.

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но самое удивительное, что тур не ограничился двумя вспышками. Компанию футболистам составил и ранее максимально сдержанный главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Он в телеинтервью охарактеризовал случившееся в Самаре матерным словом. И теперь тоже пропустит матч с «Зенитом», а также с «Уралом» 8 декабря.

Все трое подставили свои команды и заслуженную порцию критики получат. Кордобу не спасут даже оправдания, что он адресовал жест не судье, а партнеру. Это тоже считается неспортивным поведением и карается удалением.

Адекватны ли санкции? Тут КДК РФС не открывал Америку, а шел по преценденту. Макаров предложил судьям билет в цирк — получил «1+1». У Баринова схожий проступок — идентичное наказание. «Жест Соболева» стоил спартаковцу дисквалификации по схеме 3+1, то же самое у Кордобы.

Джон Кордоба и&nbsp;Владимир Ивич. Кордоба обезумел, «Краснодар» «поплыл». Найдет ли Ивич способ справиться с кризисом?

Но вместе с обвинительными речами отметим еще и то, что жизнь в РПЛ бьет ключом, отсюда и перехлесты. Галактионов и Баринов не просто так сорвались — их команда вела к 93-й минуте со счетом 3:1. Сумасшедшая развязка с пенальти и двумя голами в добавленное время кому угодно снесет голову. «Краснодар» же — главный возмутитель спокойствия. Лидер по итогам первого круга. К «быкам» сейчас повышенное внимание, они играют под серьезным давлением. Разочарование после потери очков в матче, где Кордоба открыл счет, для них огромное.

Эмоции, конечно, надо контролировать, но без них футбол мертв. Так что принять действия футболистов и тренера мы не можем, а вот понять — вполне. Особенно те из нас, кто сам играл в футбол хотя бы на любительском уровне.

Джон Кордоба
Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
КДК
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