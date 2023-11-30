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Судейство

Сегодня, 20:30

Обжаловать дисквалификацию Баринова невозможно. Это не предусмотрено регламентом

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на две игры (одну из них условно) за оскорбление судей матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Ему также установлен испытательный срок на один год.

После объявления решения КДК появились сообщения, что Баринов может обжаловать свое наказание. На самом деле это не так.

Статья 79 дисциплинарного регламента РФС «Решения, которые не могут быть обжалованы» не дает футболисту такой возможности. В ней, в частности, говорится:

«Решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, дисциплинарного органа федерации, дисциплинарного органа соревнования обжалуются в соответствующий юрисдикционный орган за исключением следующих решений:

1) о применении замечаний;

2) о применении дисквалификации до 2 матчей включительно или на срок менее 2 месяцев..."

Дмитрий Баринов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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