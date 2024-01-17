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Сегодня, 17:39

Мостовой оценил поздний выход «Спартака» из отпуска

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной СССР и сборной России Александр Мостовой оценил поздний выход «Спартака» из отпуска.

«Никакой разницы в этом нет. Проблемы в этом не вижу вообще. Там предостаточно времени, чтобы набрать форму, потерять, а потом заново набрать. Чемпионат же начинается когда? В марте. Сейчас только середина января, еще февраль целый. Разницы нет — неделя раньше, неделя позже. Я сразу вспоминаю прошлый чемпионат, тот же Новый год, когда, помните, Промес не поехал в связи с его историей на сборы? И все начали: «Как так? Как так?». Наверное, я один из немногих первым сказал, мол, ребята, вы чего, издеваетесь? Что будет с Промесом? Он так же здесь занимается с тренером или с командой. У Промеса мастерства столько, что ему хватит еще с запасом. Он вышел в первой, во второй играх — опять был лучшим. А тем более сейчас выйдет «Спартак», победит в первых двух играх, а все будут кричать: «Как здорово!». Если же проиграет, то опять зацепят эту тему», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-u-spartaka-dostatochno-vremeni-chtoby-nabrat-formu-poteryat-a-potom-zanovo-nabrat-324916/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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