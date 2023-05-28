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Сегодня, 18:11

Мостовой о результатах «Спартака»: «Второе или третье место — для меня не принципиально»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых в матче 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Спартак» остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками, отставание команды от идущего на втором месте ЦСКА составляет 1 очко.

«Второе или третье место — для меня не принципиально. Вылетели от «Акрона» из Кубка. Вторую часть сезона проводят не важно, но у руководства и тренерского штаба все замечательно. Причина спада? В первой части сезона все были голодные! Глаза горели, все хотели доказывать! А во второй части все это пропало!» — сказал Мостовой «СЭ».

В последнем, 30-м туре чемпионата России-2022/23 «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов», а ЦСКА встретится с «Ростовом». Оба матча состоятся 3 июня и начнутся в 17.00 (мск).

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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