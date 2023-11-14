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Сегодня, 11:49

Мостовой отреагировал на слухи, что хочет пройти тренерскую стажировку у главного тренера «Факела» Ташуева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи, что хочет пройти тренерскую стажировку у главного тренера воронежского «Факела» Сергея Ташуева.

«Ничего не слышал о своей стажировке в «Факеле» у Ташуева. Да, на курсах у нас есть задание, связанное с этим, — выбрать клуб для прохождения стажировки, но пока я нахожусь в поисках. Аршавин уже побывал на стажировке у Лички в «Динамо» и ничего нового, как он сказал, не увидел. Что можно увидеть нового мне, Денисову, Жиркову или Аршавину, которые двадцать лет в футболе? Все уже давно придумано. Может, Андрей так сказал, потому что мы с Сашей Самедовым хорошие друзья, но, повторюсь, что нового я увижу в Воронеже — хороший газон? В карьере я играл на разных полях, на щебне, на бетоне, поэтому меня или кого-то другого, кто много лет играл в футбол, ничем не удивить», — приводит слова Мостового Sport24.

После 15 туров «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-595845-mostovoy-o-stazhirovke-u-tashuyeva-v-fakele-chto-novogo-ya-uvizhu-v-voronezhe-khoroshiy-gazon
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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