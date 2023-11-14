Ранджелович включил Бабича и Эраковича в список лучших защитников сборной Сербии

Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович в интервью «СЭ» охарактеризовал защитника «Зенита» Страхиню Эраковича и защитника «Спартака» Срджана Бабича.

— В РПЛ играют два защитника сборной Сербии: Срджан Бабич и Страхиня Эракович. Вы знакомы?

— Да, но не очень близко. Пару раз пересекались на поле — они очень качественные футболисты. В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых. К тому же они выступают за большие клубы.

Эракович присоединился к «Зениту» в июле 2023 года. За клуб он провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Бабич присоединился к «Спартаку» в августе 2023 года. За московский клуб он провел 7 матчей и забил 2 мяча.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче