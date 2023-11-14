Ранджелович включил Бабича и Эраковича в список лучших защитников сборной Сербии

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Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович в интервью «СЭ» охарактеризовал защитника «Зенита» Страхиню Эраковича и защитника «Спартака» Срджана Бабича.
— В РПЛ играют два защитника сборной Сербии: Срджан Бабич и Страхиня Эракович. Вы знакомы?
— Да, но не очень близко. Пару раз пересекались на поле — они очень качественные футболисты. В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых. К тому же они выступают за большие клубы.
Эракович присоединился к «Зениту» в июле 2023 года. За клуб он провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Бабич присоединился к «Спартаку» в августе 2023 года. За московский клуб он провел 7 матчей и забил 2 мяча.
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