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Сегодня, 11:54

Наставник «Родины» Артига заявил, что Абаскаль является для него примером

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Главный тренер «Родины» Франк Артига поделился мнением о наставнике московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я лично не знаком с Абаскалем, но могу сказать, что он для меня пример. Он добился своих целей, не являясь звездой футбола. Тем из нас, кто не был профессиональными топ-футболистами, намного тяжелее на тренерском пути. Абаскаль многим пожертвовал, скитался по странам, тренировал в академиях, работал с небольшими командами. То, чего он достиг, пример для меня. Было бы здорово встретиться в плей-офф Кубка со «Спартаком» и познакомиться с Гильермо», — приводит слова Артига Metaratings.ru.

Под руководством Артиги «Родина» после 18 туров занимает 7-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 24 очка.

«Спартак» с 24 очками после первого круга РПЛ находится на 6-й позиции.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франк Артига
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