Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Мостовой призвал российских футболистов равняться на его поколение

Telegram Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал людей, на которых нужно равняться нашему футболу.

«Ребята, заходите в YouTube, смотрите мои голы. Если кто-то это когда-то повторит, тогда да, можно разговаривать. Шалимов? Это мой друг, сильный футболист. Как и все поколение: Мостовой, Шалимов, Колыванов, Канчельскис, Карпин. Вот на кого надо равняться и слушать в нашем футбольном мире», — приводит слова Мостового Legalbet.

3 ноября журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини назвал Игоря Шалимова лучшим российским футболистом, который играл в Европе.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-o-luchem-rossiiskom-futboliste-v-evrope/
Александр Мостовой
Игорь Шалимов
Футбол
5
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Один послал Фуркада, второй замешан в обысках у Логинова. Украинский биатлон ищет нового босса
«Атлетико» — главный позор Лиги чемионов: потратил сотни миллионов и занял последнее место
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Это было не на камеру». Гогниев — о конфликте с комментатором Дурасовым

Точилин будет руководить «Сочи» до зимнего перерыва в РПЛ