Мостовой призвал российских футболистов равняться на его поколение

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал людей, на которых нужно равняться нашему футболу.

«Ребята, заходите в YouTube, смотрите мои голы. Если кто-то это когда-то повторит, тогда да, можно разговаривать. Шалимов? Это мой друг, сильный футболист. Как и все поколение: Мостовой, Шалимов, Колыванов, Канчельскис, Карпин. Вот на кого надо равняться и слушать в нашем футбольном мире», — приводит слова Мостового Legalbet.

3 ноября журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини назвал Игоря Шалимова лучшим российским футболистом, который играл в Европе.