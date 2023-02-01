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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба может перейти в нидерландский «Витесс».
«Про Артема в последнее время много чего говорят. Куда только его ни посылают. Смысл сейчас об этом говорить? Будет конкретное решение, тогда можно разговаривать. За три дня я услышал столько новостей о нем. Через три дня могут сказать, что переход сорвался. Какой смысл это сейчас обсуждать?!» — приводит «Газета.Ru» слова Мостового.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования