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Сегодня, 18:04

Мостовой: «Пускай журналист позвонит в Испанию и спросит, кто там лучший российский футболист»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о словах итальянского журналиста, который назвал Игоря Шалимова лучшим российским футболистом, который играл в Европе.

«Со словами итальянца я не согласен. Пускай этот журналист позвонит в Испанию и спросит, кто там лучший российский футболист. Посмотрим, что ему ответят. Это глупости какие-то. Не знаю, какое прозвище было у Шалимова в Италии, но у меня их было много. Царь, например. Но дело не в этом. Я же не говорю, что мне каждый день звонят из Испании и говорят: «Александр, да вы один из лучших!» Зачем? Если это и так все знают.

Не хочется обращать внимание на подобные высказывания. Футболистов уровня Мостового, Канчельскиса, Колыванова, Шалимова, Аршавина и Карпина в российском футболе, уж поверьте, было немного», — приводит слова Мостового Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-03-mostovoy-shalimova-nazyvayut-luchshim-futbolistom-iz-rossii-eto-gluposti-kakiye-to-pust-pozvonyat-v-ispaniyu?
Александр Мостовой
Игорь Шалимов
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