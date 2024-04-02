Мостовой рассказал, как 1 апреля поверил, что Моуринью возглавит «Спартак»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой признался, что первого 1 апреля поверил новости о том, что Жозе Моуринью возглавил «Спартак».

«Честно, подзабыл, что существует такой день, как первое апреля. Самый лучший прикол — Жозе Моуриньо в «Спартаке». Пересылал всем фото, где португалец в майке красно-белых, думал, что реально возглавит клуб. А ребята все говорят: «Так это день дурака. С первым апреля!» А я с нынешними событиями вообще забыл, где первое, а где второе», — цитирует Мостового Sport24.

Последним местом работы 61-летнего Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе этого года. Ранее португалец тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».