Нигматуллин оценил смену Ивича на Мусаева в «Краснодаре»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал замену Владимира Ивича на Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара».

«Краснодар» 13 марта объявил об увольнении Ивича. На следующий день команду возглавил Мурад Мусаев, который уже работал с «быками» с 2017 по 2021 годы.

В первом матче под руководством Мусаева «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Кардинально ничего не изменилось. Тренера нужно оценивать по результатам, и Мусаев также не смог победить. Многие говорят, что Галицкому не нравился стиль игры Ивича, и это было не импульсивное решение.

Выходит, что главное – не победа любой ценой, а чтобы Галицкий получал удовольствие от футбола? Это частная команда, и ему виднее. Мусаев тогда работал неплохо, сейчас вернулся еще с большим опытом. Возможно, теперь будет работать более квалифицированно», – цитирует Нигматуллина Metaratings.