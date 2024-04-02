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2 апреля, 20:25

Вахания: «Ростов» уже привык к совмещению должностей Карпина»

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Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал возможное продление контракта главного тренера команды Валерия Карпина со сборной России.

Ранее «СЭ» стало известно, РФС хочет продолжить сотрудничество с 55-летним специалистом. Союз предлагает тренеру двухлетнее соглашение.

«Команда уже привыкла к совмещению должностей. Мы все равно выполняем все тренировки, которые тренерский штаб заранее подготовил для нас на период отъезда в сборную. Не весь тренерский штаб уезжает. Кто-то остается, проводит для нас тренировочные занятия», — приводит слова Вахании Metaratings.ru.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Действующий контракт специалиста с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Илья Вахания
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