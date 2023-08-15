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Мостовой рассказал, когда начнет обучение в Академии РФС для получения тренерской лицензии

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» рассказал, когда начнет обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

«Мы начинаем занятия 21-го августа. Уже все прошли. Приняли без проблем. Как меня могут не принять? Людей, которые никогда не играли в футбол принимают. А тут всю жизнь играешь футбол, и еще бы не приняли. Документы подал, деньги сдал, и все дела пошли», — сказал Мостовой «СЭ».

В начале лета РФС сообщил, что Мостовой подал документы в академию организации для получения тренерской лицензии УЕФА.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

Александр Мостовой
Футбол
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