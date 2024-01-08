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8 января, 23:50

Мостовой считает, что Семак спокойно смог бы работать в АПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Александр Мостовой предложил, смог бы нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак работать в АПЛ.

«Смог бы Семак работать в Англии? Если это команды с 6 по 20 место, то ответ очевиден. Простой пример — поставьте Гвардиолу в «Брентфорд» — думаете, он сделает команду чемпионом? Нет, конечно. Спросите у Сергея Богдановича, сделал бы он «Урал» чемпионом? Естественно, он ответит, что нет. Все тренеры, кто занимался раньше футболом, смогли бы работать в топ-5 чемпионатах — в футболе все давно придумано. Тренировочный процесс в клубах Испании или Италии не отличается от того, что делает Семак в «Зените», например. В футболе все давно придумано. И Сергей Семак, и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в АПЛ или других топ-чемпионатах. Кого-то, может быть, уберут через три месяца, или через год сам ушел бы кто-то. Тренировать спокойно смогли бы. Но чтобы что-то выиграть, им нужно будет работать в команде уровня минимум «Ливерпуля». У Семака так себе результаты в Лиге чемпионов? Это игроки так себя показывали, а не Семак», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с июня 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд выигрывала РПЛ.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-semak-spokojno-smog-by-rabotat-v-apl/
Александр Мостовой
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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