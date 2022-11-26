Мостовой: «ВАР дали судьям в помощь, но все равно они ошибаются»

26 ноября, 16:04
Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение президента РПЛ Александра Алаева, который считает, что судьи могли бы давать комментарии после матчей.
«Мне кажется, это предложение принадлежит не Алаеву. Много людей об этом говорили давным-давно, — приводит Metaratings.ru слова Мостового. — Я еще лет 15 назад, когда я сам играл, говорили: «Почему судей не наказывают? Почему их не спрашивают, как футболистов?» ВАР дали судьям в помощь, но все равно они ошибаются, потому что есть человеческий фактор. Футбол замечателен тем, что в него играют люди, здесь многое зависит не от компьютера. Хотя, он, безусловно, сейчас помогает, и часто. Особенно, когда нужно определить положение «вне игры».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования