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26 ноября, 15:51

Помощник Бердыева: «Пожелаю Курбану Бекиевичу в «Сочи» успеха, который был в «Ростове»

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Молдавский тренер Иван Данильянц, ассистент Курбана Бердыева в «Рубине», «Ростове» и иранском «Тракторе», не подтвердил информацию, что 70-летний специалист возглавит «Сочи».

— Я сам не в Сочи, у меня отпуск. Так что ничего не знаю. Если вы говорите, что Курбана Бекиевича представили в «Сочи», спрашивайте у него, — цитирует «РБ Спорт» Данильянца.

— Каково ваше будущее? Вы останетесь работать с Бердыевым, где бы то ни было?

— Тоже не знаю. Это новый вызов. Посмотрим, буду ли ему нужен.

— Если вдруг он придет в «Сочи» один, чего ему пожелаете?

— Успехов, конечно. Мы столько лет вместе работали. В таком возрасте он получил такой вызов. Там есть ребята, с которыми мы работали раньше: Цаллагов, Джанаев. Пожелал бы успеха, который был в «Ростове». Тогда команда была на вылете, было сложно представить, что у нее будет всплеск.

По информации «СЭ», Данильянц войдет в штаб Бердыева в «Сочи».

Источник: bookmaker-ratings.ru

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