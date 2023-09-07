Мостовой: «Про Абаскаля я сказал еще полтора год назад. В «Спартак» попал посторонний»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Про Абаскаля я сказал еще полтора года назад, когда он появился, и от своих слов не отказываюсь. Попал посторонний, поэтому так и получается. Другое дело, что сейчас все так говорят, потому что якобы у «Спартака» нет результата. Сейчас одну-две победы выиграют и опять все закричат: «Все замечательно, все здорово», — цитирует Мостового Metaratings.

«Спартак» с 10 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче красно-белые на своем поле сыграют против «Сочи». Матч пройдет 16 сентября.